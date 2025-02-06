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Общество

Новые автомобили для медиков поступили в Псковскую область

20 автомобилей отечественного производства «Лада Нива» поступили в медицинские организации Псковской области. Ключи от машин главным врачам медицинских учреждений вручил губернатор региона Михаил Ведерников сегодня, 6 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ
  • 20 автомобилей для медиков поступили в Псковскую область
    Фото: ПАИ

«Псковская область, как и вся наша страна, вступает в новый этап реализации президентских национальных проектов, и по одному из них в наши муниципалитеты сегодня отправляется 20 машин «Лада Нива». Это тоже значимое событие, хороший шаг вперёд, потому что в первую очередь, конечно, медицинская помощь станет доступнее для пациентов, будет возможность их транспортировать, будет возможность приезжать к ним на дом, ну и, что немаловажно, будет возможность даже в самые отдалённые населённые пункты отвозить лекарственные препараты. И конечно, важно, что и для самих медиков с каждым таким шагом работа становится всё комфортнее и комфортнее. Поэтому я всем вам, вашим коллективам желаю успехов. Пусть транспорт служит долго, а мы со своей стороны дальше будем делать всё, чтобы развивать здравоохранение в Псковской области», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году приобретено 20 автомобилей в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Всего на закупку транспорта было выделено более 28 миллионов рублей.

Автомобили отправятся в Бежаницкую, Невельскую, Островскую, Порховскую, Стругокрасненскую, Псковскую межрайонные больницы, а также в филиалы «Новосокольнический», «Опочецкий», «Пушкиногорский», «Великолукский».

Транспорт будут использовать для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов, перевозки грузов, в том числе между отдалёнными структурными подразделениями (офисами врачей общей практики, фельдшерско-акушерскими пунктами).

Отметим, всего в период реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (2021–2025 годы) было приобретено 232 автомобиля отечественного производства на общую сумму 175 млн рублей.

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