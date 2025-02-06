Навыкам поиска людей обучат желающих в Пскове и Великих Луках

14:01, 06 февраля 2025, ПАИ

15 февраля в 11:00 в Великих Луках пройдет обучение «Алгоритмы поиска в городской среде». Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Участники тренинга узнают, как правильно искать человека в городе, как клеить ориентировки и опрашивать свидетелей. Занятие пройдёт в формате прогулки по городу. Стартовая точка – Пушкинский сквер, у арки.

16 февраля в 10:00 в Природном парке Великих Лук состоится большое полевое обучение для новичков. Занятие будет максимально приближено к условиям реального поиска.

27 февраля в 18:45 в Пскове у памятника Пушкину и крестьянке пройдёт обучение «Алгоритмы поиска в городской среде». Занятие будет в формате прогулки по городу с отработкой основ опроса свидетелей, расклейки ориентировок и патрулирования улиц.

Участников обучения предупреждают о необходимости тепло одеться и взять с собой термос с чаем или кофе. Для участия нужна регистрация.