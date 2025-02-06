В Пскове доставщика продуктов на электровелосипеде сбили сразу два автомобиля

13:49, 06 февраля 2025, ПАИ

В Пскове доставщика продуктов на электровелосипеде сбили сразу два автомобиля, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у дома №4 по улице Кузбасской Дивизии. 24-летний молодой человек сначала врезался в автомобиль Ford, а затем столкнулся с автомобилем KIA.

Прибывшие на место происшетсвия медики приняли решение отвезти доставщика в больницу.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники ГАИ и сотрудники медицины катастроф. Обстоятельства ДТП выясняются.