В Пскове доставщика продуктов на электровелосипеде сбили сразу два автомобиля
В Пскове доставщика продуктов на электровелосипеде сбили сразу два автомобиля, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
ДТП произошло у дома №4 по улице Кузбасской Дивизии. 24-летний молодой человек сначала врезался в автомобиль Ford, а затем столкнулся с автомобилем KIA.
Прибывшие на место происшетсвия медики приняли решение отвезти доставщика в больницу.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники ГАИ и сотрудники медицины катастроф. Обстоятельства ДТП выясняются.
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