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Общество

Форум будущих технологий пройдёт в Москве 20–21 февраля

20 февраля в Москве откроется Форум будущих технологий. Он объединит представителей науки, технологий и бизнеса из России и других государств. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в координационном центре правительства.

Форум проводится ежегодно с 2023 года при поддержке правительства России. Главной темой каждый год становится новая технологическая область, которая имеет огромный потенциал и может обеспечить технологический суверенитет и лидерство страны.

В этом году российские и иностранные ученые, руководители корпораций и предприниматели, государственные деятели и инвесторы поговорят о трендах, вызовах и решениях для индустрии новых материалов и химии, рассмотрят передовые научные разработки и инновации.

«Сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, у нас создается современная научная инфраструктура. В достижении технологического лидерства страны — национальной цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей. На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения. В этом году речь пойдет о новых материалах и химии, будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки», — отметил заместитель председателя правительства России, сопредседатель организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

В рамках дискуссий форума участники обсудят производство и импортозамещение продукции, развитие высокотехнологичной химии, цифровое материаловедение и многие другие вопросы. В повестку также войдут обсуждения материалов для будущей энергетики, высокоэффективных полимеров, каталитических материалов, а также подготовки научных и инженерных кадров для передовых отраслей экономики.

Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра.

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