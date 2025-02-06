Сборная Псковской области участвует в первенстве СЗФО по настольному теннису

15:03, 06 февраля 2025, ПАИ

Сборная Псковской области принимает участие в первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по настольному теннису, которое проходит в Ленинградской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пишет руководитель клуба Nordman Юрий Сорокин.

Состязания проходят в личном и командном зачётах среди юниоров и юниорок. За победу борются около 70 спортсменов. Старты завершатся 9 февраля.

Сборную Псковской области представляют участники клуба Nordman Михаэль Левин, Рустам Рузиев, Андрей Чугаев, Анастасия Ильина, Алеся Голубович, а также печеряне Владислав Ильин и Ульяна Степанова. Команду сопровождает мастер спорта Вадим Барышников.

На турнире уже разыграны медали командного зачёта. Сборная Псковской области заняла шестое место женского зачёта, а также пятое место мужского.

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