Шесть отделений реорганизуют в Псковской областной больнице и ее филиалах в 2025 году

15:33, 06 февраля 2025, ПАИ

Реорганизация шести отделений запланирована в Псковской областной клинической больнице (ПОКБ) и ее филиалах в 2025 году. Об этом рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в медучреждение сегодня, 6 февраля, передает корреспондент ПАИ.

В частности, будут реорганизованы отделение гастроэнтерологии и отделение гинекологии в Псковской областной больнице и филиале «Псковский городской». Кроме того, в ПОКБ будет реорганизовано отделение торакальной хирургии.

Также в Псковской городской больнице и Великолукской больнице будет реорганизовано отделение пульмонологии.

Кроме того, в филиале «Псковский городской» реорганизация коснется отделения кардиологии, а в филиале «Великолукский» – отделения гинекологии.

Что касается проведения ремонтов, то в первую очередь работы запланированы в пищеблоках Великолукского и Псковского городского филиала. В самой областной больнице будут отремонтированы хирургическое отделение и экстренный приемный покой.

Также будет проведен ремонт Куньинского филиала, семи ФАПов и двух офисов врача общей практики.

Подробности о работе областной больницы главврач Евгений Панфёров рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.