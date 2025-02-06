Шесть отделений реорганизуют в Псковской областной больнице и ее филиалах в 2025 году
Реорганизация шести отделений запланирована в Псковской областной клинической больнице (ПОКБ) и ее филиалах в 2025 году. Об этом рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в медучреждение сегодня, 6 февраля, передает корреспондент ПАИ.
В частности, будут реорганизованы отделение гастроэнтерологии и отделение гинекологии в Псковской областной больнице и филиале «Псковский городской». Кроме того, в ПОКБ будет реорганизовано отделение торакальной хирургии.
Также в Псковской городской больнице и Великолукской больнице будет реорганизовано отделение пульмонологии.
Кроме того, в филиале «Псковский городской» реорганизация коснется отделения кардиологии, а в филиале «Великолукский» – отделения гинекологии.
Что касается проведения ремонтов, то в первую очередь работы запланированы в пищеблоках Великолукского и Псковского городского филиала. В самой областной больнице будут отремонтированы хирургическое отделение и экстренный приемный покой.
Также будет проведен ремонт Куньинского филиала, семи ФАПов и двух офисов врача общей практики.
Подробности о работе областной больницы главврач Евгений Панфёров рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.
Шесть отделений реорганизуют в Псковской областной больнице и ее филиалах в 2025 году
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