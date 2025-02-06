Открытое зимнее первенство по велоспорту проходит в Великих Луках

15:34, 06 февраля 2025, ПАИ

Открытое зимнее первенство Великих Лук по велоспорту проходит на базе спортшколы «Олимп», сообщили ПАИ в великолукской спортшколе № 3.

Спортсмены соревнуются в трёх дисциплинах: велостанок, поточные прыжки и легкоатлетический кросс.

«Такие соревнования не только поддерживают интерес к велоспорту в зимний период, но и способствуют развитию физической формы спортсменов», – отметили в спортшколе.

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