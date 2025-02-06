Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Важно обеспечивать кадровый лифт для псковских медиков

Важно обеспечивать псковским медикам кадровый лифт, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего визита в Псковскую областную клиническую больницу сегодня, 6 февраля, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Мы стараемся, чтобы региональные меры поддержки были на всех этапах – от профильного образования в высшем и среднем медицинском учреждении до молодого специалиста, состоявшегося специалиста, уже авторитетного наставника в профессии. Мы не можем это сделать, как в Москве или в Санкт-Петербурге, но мы понимаем, что эта задача важна. И каждую возможность используем для того, чтобы медицинские специалисты, врачи, которые работают в регионе, тоже чувствовали изменения. Стараемся, чтобы студенты-целевики теперь обучались в Псковской области, никуда не выезжали: из больших мегаполисов их вернуть сложно. И конечно, чтобы к нам приезжали уже состоявшиеся специалисты из других регионов. Важно и кадровый лифт обеспечивать: если здесь кто-то вырастет, то можно его предлагать на какие-то самостоятельные руководящие должности, тем более что сетка у нас в регионе достаточно большая», – сказал он.

Глава региона также напомнил, какой ситуация в больнице была несколько лет назад. «Мы с Мариной Валерьевной [Гаращенко – председатель комитета по здравоохранению Псковской области] часто вспоминаем первые наши заходы в медицинские учреждения в Псковской области – это был, конечно, ужас. Было несколько отдельных решений президента. Более миллиарда получили на оборудование. Потом начались национальные проекты, нацпроект «Здравоохранение», Татьяна Алексеевна Голикова нам помогала, министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. У нас была большая проблема: когда я только пришел в регион, укомплектованность кадрами в здравоохранении была 40%, даже не половина. 1200 составлял дефицит врачей, а сейчас – 304. Самое главное, что за несколько лет нам удалось переломить ситуацию», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 февраля 2025

В феврале в ПсковГУ пройдут дни открытых дверей
06 февраля 2025

Вторая модельная библиотека появится в Великих Луках
06 февраля 2025

В съёмках фильма о «великолукском Сусанине» приняли участие местные реконструкторы
06 февраля 2025

Михаил Ведерников: Важно обеспечивать кадровый лифт для псковских медиков
06 февраля 2025

Шесть отделений реорганизуют в Псковской областной больнице и ее филиалах в 2025 году
06 февраля 2025

Евгений Панфёров назвал наиболее востребованные пациентами направления в Псковской областной больнице
06 февраля 2025

Из-за аварии в сетях канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды
06 февраля 2025

Чем заменить отдых на Черноморском побережье, рассказали специалисты

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...