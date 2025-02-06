Михаил Ведерников: Важно обеспечивать кадровый лифт для псковских медиков

15:40, 06 февраля 2025, ПАИ

Важно обеспечивать псковским медикам кадровый лифт, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего визита в Псковскую областную клиническую больницу сегодня, 6 февраля, передает корреспондент ПАИ.

«Мы стараемся, чтобы региональные меры поддержки были на всех этапах – от профильного образования в высшем и среднем медицинском учреждении до молодого специалиста, состоявшегося специалиста, уже авторитетного наставника в профессии. Мы не можем это сделать, как в Москве или в Санкт-Петербурге, но мы понимаем, что эта задача важна. И каждую возможность используем для того, чтобы медицинские специалисты, врачи, которые работают в регионе, тоже чувствовали изменения. Стараемся, чтобы студенты-целевики теперь обучались в Псковской области, никуда не выезжали: из больших мегаполисов их вернуть сложно. И конечно, чтобы к нам приезжали уже состоявшиеся специалисты из других регионов. Важно и кадровый лифт обеспечивать: если здесь кто-то вырастет, то можно его предлагать на какие-то самостоятельные руководящие должности, тем более что сетка у нас в регионе достаточно большая», – сказал он.

Глава региона также напомнил, какой ситуация в больнице была несколько лет назад. «Мы с Мариной Валерьевной [Гаращенко – председатель комитета по здравоохранению Псковской области] часто вспоминаем первые наши заходы в медицинские учреждения в Псковской области – это был, конечно, ужас. Было несколько отдельных решений президента. Более миллиарда получили на оборудование. Потом начались национальные проекты, нацпроект «Здравоохранение», Татьяна Алексеевна Голикова нам помогала, министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. У нас была большая проблема: когда я только пришел в регион, укомплектованность кадрами в здравоохранении была 40%, даже не половина. 1200 составлял дефицит врачей, а сейчас – 304. Самое главное, что за несколько лет нам удалось переломить ситуацию», – подчеркнул Михаил Ведерников.