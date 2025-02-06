Десять команд разыграют медали первенства Псковской области по волейболу среди девушек

16:09, 06 февраля 2025, ПАИ

Десять команд разыграют медали первенства Псковской области по волейбол среди девушек до 15 лет. Соревнования пройдут в Пскове 11 и 12 февраля, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Десять команд из Пскова, Себежа, Печор, Идрицы, Невеля, Пустошки и Великих Лук разбили на три подгруппы. В матче-открытии соревнований встретятся псковская «Искра» и «Псков-2».

В финальную часть турнира, где будет вестись борьба за победу, выйдут три команды – победители каждый подгруппы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».