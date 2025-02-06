Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Десять команд разыграют медали первенства Псковской области по волейболу среди девушек

Десять команд разыграют медали первенства Псковской области по волейбол среди девушек до 15 лет. Соревнования пройдут в Пскове 11 и 12 февраля, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Pskov volleyball club

Десять команд из Пскова, Себежа, Печор, Идрицы, Невеля, Пустошки и Великих Лук разбили на три подгруппы. В матче-открытии соревнований встретятся псковская «Искра» и «Псков-2».

В финальную часть турнира, где будет вестись борьба за победу, выйдут три команды – победители каждый подгруппы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 февраля 2025

Десять команд разыграют медали первенства Псковской области по волейболу среди девушек
06 февраля 2025

Открытое зимнее первенство по велоспорту проходит в Великих Луках
06 февраля 2025

Сборная Псковской области участвует в первенстве СЗФО по настольному теннису
06 февраля 2025

Псковская или великолукская – какая хоккейная школа лучше, ответил эксперт
06 февраля 2025

Бывают ли драки в детском хоккее, рассказал эксперт
06 февраля 2025

В Пскове подвели итоги шахматного турнира памяти Елены Горащенковой
05 февраля 2025

«Пришёл поддержать людей» – юный победитель флешмоба по отжиманиям в Пскове
05 февраля 2025

Великолучане отправятся на чемпионат Европы и Кубок мира по стрельбе из лука

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...