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В феврале в ПсковГУ пройдут дни открытых дверей

В феврале в ПсковГУ пройдут дни открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

8 февраля абитуриентов и их родителей примет Институт медицины и экспериментальной биологии. Начало встречи в 12:00 в аудитории №260 учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ (ул. Достовалова, 18).

Также гостей в этот день ждут в Институте промышленных технологий и дизайна. Начало в 12:00 в аудитории №100 (ул. Льва Толстого, 6а). Будет открыт Институт образования и социальных наук. Начало в 11:00 в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, 2). Пришедших примут и в Институте физико-математических наук и информационных технологий. Начало в 10:00 в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, 2).

14 февраля день открытых двере пройдет в Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Начало в 14:30 в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, 2).

15 февраля - в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Начало в 11:00 в аудитории №100 (ул. Льва Толстого, 6а).

Также в этот день гостей примут в Институте права, экономики и управления. Начало в 12:00 (ул. Льва Толстого, 6). Будет открыт и Колледж ПсковГУ. Начало в 11:00 (ул. Яна Фабрициуса, д.16).

Для посещения вуза необходимо зарегистрироваться.

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