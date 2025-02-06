Двух шотландских кошек не пропустили через госграницу в Псковской области
Двух кошек не пропустили через госграницу в МАПП «Шумилкино» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Кошек шотландской породы перевозили из Германии в Ставропольский край. Во время документарной проверки установили, что в ветеринарном паспорте кошек не было отметки о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животных.
Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате животных на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.
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