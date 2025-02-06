«Создаём комфорт вместе»: вышел в свет спецпроект о развитии ТОС в Псковской области

16:50, 06 февраля 2025, ПАИ

Вышел в свет печатный спецпроект «ТОС: создаем комфорт вместе», посвященный развитию территориального общественного самоуправления в Псковской области. Напомним, в регионе зарегистрировано более 700 ТОС.

На четырех полосах спецпроекта рассказывается об уникальных практиках и проектах ТОС в муниципалитетах Псковской области, опыт многих из которых стал использоваться и в других регионах России. Эксперты правительства области, муниципальных администраций высказались о том, как ТОС повышают уровень комфорта жизни на местах.

Аудитория проекта – не только активисты ТОС, но и жители, которые только собираются объединиться в территориальные общественные самоуправления.

Проект подготовлен государственным медиахолдингом региона по заказу ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и распространяется во всех муниципалитетах.

Напомним, продолжается прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС, заявки принимаются до 12 марта. Максимальный размер гранта – 500 000 рублей.