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Общество

В ПсковГУ рассказали об особенностях приёмной кампании 2025 года

Об особенностях приёмной кампании 2025 года, способах подачи документов и важных датах для поступающих рассказал начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв.

Фото: ПАИ

В этом году по всем уровням образования Псковского государственного университета выделили 1 628 бюджетных мест. На бакалавриате и специалитете очной формы обучения – 730.

Средний балл по всем направлениям можно найти здесь.

«Педагогика, IT и медицина – приоритетные направления. Это обусловлено запросом государства на определённые профессии», – отметил Дмитрий Лобарёв.

Документы на поступление в вуз можно лично передать через приёмную комиссию в период кампании в цифровом парке (улица Ленина, 2).

Консультирование проходит ежедневно по телефонам (8 8112) 20-16-95, 20-16-99 (доб. 2), 8-800-101-22-73.

Документы можно подать через электронную приёмную комиссию, на портале «Госуслуги» или через почту priem@pskgu.ru.

20 июня начнётся приём заявлений, до 15 июля будет проходить приём документов для поступающих по вступительным профильным и творческим испытаниям вуза, 25 июля завершится приём заявлений по результатам ЕГЭ, а 27 июля будут опубликованы конкурсные списки.

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