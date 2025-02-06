Автосервис загорелся на улице Дачной в Пскове
Автосервис загорелся на улице Дачной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
По имеющимся данным, есть угроза распространения огня на соседние здания.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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