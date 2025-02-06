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Общество

Победителем первой в Псковской области «Школы фермера» стала печерянка

Завершилось обучение в первой «Школе фермера» в Псковской области. Этот проект направлен на развитие или создание своего агробизнеса, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Обучение началось в сентябре 2024 года. Через 2,5 месяца 18 человек смогли защитить бизнес-планы перед комиссией, а затем получили дипломы гособразца о профессиональной переподготовке по специальностям «животноводство» и «растениеводство».

Участники проекта изучали теорию, финансовые бизнес-модели, а также правовые аспекты и основы маркетинга. Кроме того, они смогли ознакомиться с новейшими агротехнологиями и посетить ведущие агропредприятия региона и фермерские хозяйства. Преподавателями стали сотрудники Великолукской сельхозакадемии, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, а также специалисты комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

По итогам обучения Россельхозбанк совместно с фондом «Агро Содействие» определили обладателя гранта за лучший проект. 300 тысяч рублей на развитие своего дела получила глава крестьянско-фермерского хозяйства из Печорского муниципального округа Ольга Рассадинова. Она уже более десяти лет занимается выращиванием картофеля и овощей, при этом в работе хозяйства активно участвует вся её семья.

Ольга Рассадинова поделилась, что, узнав о проекте, сразу решила принять в нём участие. Фермер – это не только предприниматель, но и руководитель, бухгалтер и агроном, отметила она. По её мнению, важно получать знания во всех сферах деятельности. «Школа фермера» является хорошим стартом для развития предпринимательской деятельности и ключом к успеху для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством в будущем, подчеркнула она.

В 2024 году на площади 40 гектаров она вырастила 36 тонн картофеля и более 500 тонн различных овощей.

Добавим, что организаторами проекта стали правительство Псковской области, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и Псковский региональный филиал Россельхозбанка.

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