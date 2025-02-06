Сотрудников и курсантов наградили в Псковском филиале университета ФСИН России в честь Дня российской науки

21:21, 06 февраля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие провели в Псковском филиале университета ФСИН России. Мероприятие посвятили Дню российской науки, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.



Фото: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России



Фото: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России



Фото: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России





Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев отметил важность взаимосвязи науки и образования, подчеркнув, что образование является основой научного развития, а их взаимодействие способствует прогрессу общества в целом.

В ходе мероприятия были награждены победители и призёры смотра-конкурса на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов в 2024 году. В номинации «Лучший руководитель научного кружка» победила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Наталья Патраш. В категории «Лучший научный руководитель курсантов» отличился преподаватель этой же кафедры Роман Пушилин.

Также была определена лучшая по организации научно-исследовательской работы курсантов кафедра – ею стала кафедра государственно-правовых дисциплин.

Курсантка четвёртого курса Полина Яковлева была признана «отличником науки». На мероприятии также вручили благодарности преподавателям и курсантам за их достижения.