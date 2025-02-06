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Общество

Жительницы новоржевской деревни вяжут носки для участников СВО

Жительницы деревни Жадрицы в Новоржевском округе вяжут носки и изготавливают блиндажные свечи для участников СВО. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

  • Жительницы новоржевской деревни вяжут носки и изготавливают свечи для участников СВО
    Фото: Новоржевский РКСК
  • Жительницы новоржевской деревни вяжут носки и изготавливают свечи для участников СВО
    Фото: Новоржевский РКСК
  • Жительницы новоржевской деревни вяжут носки и изготавливают свечи для участников СВО
    Фото: Новоржевский РКСК

Свой проект местные назвали «Руки помощи», а его инициатором стала Наталья Фёдорова.

Активистки делают подарки для военнослужащих. Первую партию носков и свечей уже отправили на передовую.

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