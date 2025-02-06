Жительницы новоржевской деревни вяжут носки для участников СВО
Жительницы деревни Жадрицы в Новоржевском округе вяжут носки и изготавливают блиндажные свечи для участников СВО. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».
Свой проект местные назвали «Руки помощи», а его инициатором стала Наталья Фёдорова.
Активистки делают подарки для военнослужащих. Первую партию носков и свечей уже отправили на передовую.
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