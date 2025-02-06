Юная великолучанка снимается в фильме «Семь вёрст до рассвета»

22:50, 06 февраля 2025, ПАИ

Четырёхлетняя девочка Ева, которая живёт в Великих Луках, снимается в фильме «Семь вёрст до рассвета». Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Съёмки стартовали в конце 2024 года. Они проходят в Невельском районе. Премьера фильма запланирована на 2025 год. Напомним, кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимает кинокомпания «Студия «Река».

В главных ролях кинокартины Фёдор и Виктор Добронравовы, Мария Шукшина, Наталья Суркова, Артём Быстров и другие.

Кинокартина посвящена подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. 14 февраля 1942 года в нескольких километрах от Великих Лук 83-летний Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев к засаде пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другая взята в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.