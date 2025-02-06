Псковичи стали участниками программы академии творческих индустрий «Меганом»
Псковичи Тахир Ташпулатов и Иван Корнышев стали участниками программы академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.
Молодые люди принимают участие в заезде «Делай музыку». Они проходят обучение в качестве менеджера и продюсера.
«Обучение проходит от теории до практики на студиях звукозаписи, ребята получают опыт работы в творческих командах и презентуют результаты в ярком шоу-кейсе», – отметили в комитете.
Добавим, что академия творческих индустрий «Меганом» – это круглогодичный образовательный центр для молодых профессионалов творческих и креативных индустрий, для управленцев, лидеров НКО и других целевых аудиторий.
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