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Культура

Псковичи стали участниками программы академии творческих индустрий «Меганом»

Псковичи Тахир Ташпулатов и Иван Корнышев стали участниками программы академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Скриншот видео, размещённого в телеграм-канале «Молодёжь Псковской области»

Молодые люди принимают участие в заезде «Делай музыку». Они проходят обучение в качестве менеджера и продюсера.

«Обучение проходит от теории до практики на студиях звукозаписи, ребята получают опыт работы в творческих командах и презентуют результаты в ярком шоу-кейсе», – отметили в комитете.

Добавим, что академия творческих индустрий «Меганом» – это круглогодичный образовательный центр для молодых профессионалов творческих и креативных индустрий, для управленцев, лидеров НКО и других целевых аудиторий.

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