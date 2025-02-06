Игровая программа для школьников и дошкольников «Ух ты, Масленица!» пройдёт в Псковском планетарии

07:25, 07 февраля 2025, ПАИ

Игровая интерактивная программа для школьников и дошкольников «Ух ты, Масленица!» пройдёт в Псковском планетарии с 25 по 28 февраля, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ребята узнают, какие названия носят дни Масленицы и какие обычаи с ними связаны; традиции празднования Масленицы на Руси; из какой крупы пекут блины. Ещё будут игры в снежки и путешествие по звёздному небу, во время которого гостями покажут самые известные весенние созвездия и расскажут, что такое день весеннего равноденствия.

Принимаются только коллективные заявки. Запись по телефону: 8 (8112) 33-12-93.