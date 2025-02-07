Новую технологию переработки пищевых отходов в топливо разработали в России

08:36, 07 февраля 2025, ПАИ

Новую технологию переработки пищевых отходов в топливо разработали в России, пишет газета «Известия».

Специалисты модернизировали классический метод анаэробной биоконверсии, когда остатки пищи обрабатывают бактерии. Такой способ сбраживания давно известен и применяется на очистных сооружениях.

«Но там одностадийная система. Весь осадок попадает в один реактор. А мы разделили его на два реактора с разными условиями. В них выращиваются микроорганизмы, участвующие в анаэробной биоконверсии. На первой стадии мы получаем газообразный водород. Затем отходы поступают на вторую стадию, где мы получаем метан», — рассказал главный научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, грантополучатель РНФ Андрей Ковалев.

Для подогрева отходов используется энергия солнца, а на микроорганизмы воздействуют слабым током. В результате удалось увеличить выход водорода в семь, а метана в три раза.