Меньше всего День влюблённых любят псковичи в браке

09:02, 07 февраля 2025, ПАИ

Меньше всего День влюблённых любят псковичи в браке. Таковы данные опроса SuperJob.

51% псковичей относятся к этому неофициальному празднику нейтрально. 12% нравится День святого Валентина. 7% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 10% заявили, что ненавидят этот день.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке псковичей даже меньше, чем среди одиноких (13 и 22% соответственно).