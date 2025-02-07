Меньше всего День влюблённых любят псковичи в браке
Меньше всего День влюблённых любят псковичи в браке. Таковы данные опроса SuperJob.
51% псковичей относятся к этому неофициальному празднику нейтрально. 12% нравится День святого Валентина. 7% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 10% заявили, что ненавидят этот день.
Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке псковичей даже меньше, чем среди одиноких (13 и 22% соответственно).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 февраля 2025
К 3,5 года тюрьмы приговорил великолукский суд жителя Тверской области за покупку наркотика и хранение гранат