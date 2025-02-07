Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове
Стала известна предварительная причина техногенного пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри производственного здания.
Напомним, что пожар произошёл вечером 6 февраля. Пожарные вытащили из горящего здания шесть газовых баллонов и спасли два соседних здания.
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Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове
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