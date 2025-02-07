Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове

10:07, 07 февраля 2025, ПАИ

Стала известна предварительная причина техногенного пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри производственного здания.

Напомним, что пожар произошёл вечером 6 февраля. Пожарные вытащили из горящего здания шесть газовых баллонов и спасли два соседних здания.