Дорогу подсыпали на одной из улиц Изборска после обращения местных жителей к губернатору

10:22, 07 февраля 2025, ПАИ

Дорогу подсыпали на улице Веровской в Изборске по просьбе местных жителей. Они обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его рабочего выезда. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Часть улицы попала в проект по благоустройству и была приведена в порядок. А вторая часть улицы – где живёт обратившаяся женщина – не была благоустроена и просто грейдируется в рамках содержания дорог», – отметил Михаил Ведерников.

Поддерживать порядок на этом участке непросто, потому что по центру дороги бьёт ключ из подземного источника, обратил внимание губернатор.

«В качестве временной меры сразу привезли КамАЗ песка, чтобы подсыпать дорогу. Но чтобы исправить ситуацию в целом, нужно проложить под землей трубу, по которой будет течь ручей, чтобы вода не размывала дорогу. И только затем восстанавливать покрытие», – подчеркнул глава региона.

Решением этого вопроса специалисты займутся с наступлением подходящих погодных условий, заверил Михаил Ведерников. Глава региона пообещал держать вопрос на контроле.