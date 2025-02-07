Почти 15 тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» по Псковской области

10:32, 07 февраля 2025, ПАИ

14 600 обращений поступило в филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области за всё время его работы. 93% из них уже решено. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда.

Всего по стране к сотрудникам фонда поступило более двух миллионов обращений. Из них уже решили 92%.

По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, главный показатель качества работы организации – число вопросов, которые решены положительно. За каждым из запросов стоят судьбы ветеранов, их семей, отметила она.

«Фонд помогает героям оформлять документы, получать положенные меры поддержки, проходить реабилитацию, находить работу, обретать необходимые знания и компетенции», – подчеркнула Анна Цивилева.

Чаще всего в фонд обращаются по поводу получения выплат, по назначению мер соцподдержки, а также за оказанием психологической и юридической помощи.

Кроме того, ещё одно из важных направлений работы фонда – это медпомощь. В частности, в региональных и федеральных медорганизациях оказали помощь героям специальной военной операции, а также их семьям по более чем 165 тысячам случаев заболеваний. Также 45 тысяч ветеранов СВО прошли диспансеризацию.