До +1 градуса ожидается в Псковской области 8 февраля

11:06, 07 февраля 2025, ПАИ

8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем -2...+1 градус. Атмосферное давление выше нормы.