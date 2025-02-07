До +1 градуса ожидается в Псковской области 8 февраля
8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем -2...+1 градус. Атмосферное давление выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 февраля 2025
Более 100 тысяч рублей составляет средняя зарплата врачей в Псковской областной больнице