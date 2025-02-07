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Общество

До +1 градуса ожидается в Псковской области 8 февраля

8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

На дорогах местами гололедица. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем -2...+1 градус. Атмосферное давление выше нормы.

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