С тосовскими тонкостями познакомили депутатов Псковской гордумы

11:09, 07 февраля 2025, ПАИ

Занятие на тему «Территориальные общественные самоуправления. Работа центра председателей МКД и ТОС» прошло в Псковской городской Думе 6 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Депутаты гордумы, их помощники, представители администрации Пскова и общественники в очередной раз собрались для обмена опытом и мнениями. Прежде всего всех интересовала тема работы ТОС.

«ТОС – важнейшее направление нашей работы, нужное и эффективное дело», – отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Представители администрации Пскова рассказали о схеме подачи документов, сроке действия утверждённых границ до оформления документации, о том, какое наименование ТОС дать лучше, чтобы не было сложностей с администрированием.

Общественников волновали вопросы, связанные с местом проживания граждан – участников ТОС, работой инициативных групп, межеванием территории, алгоритмом действий, проведением собраний.

В конце занятия депутат Псковской городской Думы Алексей Форш рассказал о деятельности центра председателей МКД и ТОС, который в Пскове активно работает уже 11-й год. На его площадке можно получить поддержку и консультацию, а также обменяться опытом.