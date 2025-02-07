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Общество

С тосовскими тонкостями познакомили депутатов Псковской гордумы

Занятие на тему «Территориальные общественные самоуправления. Работа центра председателей МКД и ТОС» прошло в Псковской городской Думе 6 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Депутаты гордумы, их помощники, представители администрации Пскова и общественники в очередной раз собрались для обмена опытом и мнениями. Прежде всего всех интересовала тема работы ТОС.

«ТОС – важнейшее направление нашей работы, нужное и эффективное дело», – отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Представители администрации Пскова рассказали о схеме подачи документов, сроке действия утверждённых границ до оформления документации, о том, какое наименование ТОС дать лучше, чтобы не было сложностей с администрированием.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Общественников волновали вопросы, связанные с местом проживания граждан – участников ТОС, работой инициативных групп, межеванием территории, алгоритмом действий, проведением собраний.

В конце занятия депутат Псковской городской Думы Алексей Форш рассказал о деятельности центра председателей МКД и ТОС, который в Пскове активно работает уже 11-й год. На его площадке можно получить поддержку и консультацию, а также обменяться опытом.

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