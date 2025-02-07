Житель Псковской области после исправительных работ начал платить алименты

11:48, 07 февраля 2025, ПАИ

Житель Псковской области, накопивший долг в размере 980 тысяч рублей на содержание своих четырёх несовершеннолетних детей, получил 40 часов обязательных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы-исполнители неоднократно предупреждали мужчину о возможной административной ответственности. Должник продолжал игнорировать свои обязательства по алиментам, поэтому в отношении него составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Мужчина убирал улицы родного города от снега, после чего изменил отношение к своим детям и начал помогать им, ежемесячно выплачивая фиксированную денежную сумму, уточнили в пресс-службе.