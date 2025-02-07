12 подарков пополнили экспозицию кабинета Курбатова Псковской областной библиотеки
12 подарков пополнили экспозицию кабинета Курбатова Псковской областной библиотеки, сообщается в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
Сбор материалов о Валентине Курбатове длится на протяжении трёх с половиной лет.
В преддверии дня памяти литературного критика библиотека приглашает поделиться воспоминаниями, фото- и видеоархивами, а также автографами писателя.
Все желающие принять участие в акции могут написать руководителю кабинета Курбатова Псковской областной библиотеки Марии Ивановой (e-mail: kabinetkurbatova@pskovlib.ru).
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