Ордена Мужества вручили семьям погибших бойцов из Стругокрасненского района

12:48, 07 февраля 2025, ПАИ

Ордена Мужества вручили матерям военнослужащих из Стругокрасненского района, погибших в зоне СВО. Об этом сообщил глава округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

По поручению президента России Владимира Путина он вручил ордена Мужества матерям Ивана Викторовича Лисакова и Максима Юрьевича Шварца.

«Это событие стало важным моментом в нашей памяти и почтении к подвигу защитников Отечества. Ордена Мужества, которые они получили посмертно, являются символом нашей признательности и уважения к их героизму», – сказал Александр Волков.

Кроме того, по поручению командира войсковой части 52436 медаль «Участнику специальной военной операции» была вручена Татьяне Николаевне Кириченко, матери погибшего Андрея Сергеевича Кириченко.

«В такие моменты мы особенно осознаём ценность человечности, любви и поддержки близких. Вечная память героям! Их подвиг будет жить в наших сердцах и памяти!» – заключил глава Стругокрасненского округа.