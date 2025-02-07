Пушкинский заповедник отменяет выходной 10 февраля

12:32, 07 февраля 2025, ПАИ

В день памяти А. С. Пушкина, 10 февраля, музей-усадьба «Михайловское» в составе Пушкинского заповедника будет открыт для посетителей, несмотря на выходной для музея понедельник. Во все постоянные экспозиции в мемориальной усадьбе в этот день пускать посетителей будут бесплатно; оплатить нужно будет только экскурсионное обслуживание, если гость посчитает, что оно ему требуется. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Также бесплатным в этот день будет и вход в «Льняной амбар» – выставочный зал в усадьбе Пушкиных и Ганнибалов. Здесь к траурной дате будет развёрнута экспозиция «“Последняя дуэль“. Дмитрий Белюкин». Совместный выставочный проект Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника представляет вниманию жителей и гостей Святогорья серию полотен народного художника РФ, академика Российской академии художеств, созданную к 225-летию со дня рождения поэта. Это подробный, выверенный по документальным источникам и мемориальной литературе (воспоминания К. К. Данзаса, О. д’Аршиака, В. А. Жуковского, etc.) рассказ о поединке на Чёрной речке. Музей-заповедник «Михайловское» дополняет этот ряд монументальным полотном «Умирающий Пушкин» (1985–1986) из собственных фондов. «Сегодня, 7 февраля, сотрудники нашего выставочного отдела завершают монтаж новой выставки», – пояснили в «Михайловском».

Принимать посетителей в усадьбе будут в обычном для февраля режиме, то есть с 10:00 до 17:00.

Напомним также, что 10 февраля в Святогорском Свято-Успенском монастыре над могилой Пушкина отслужат литию. По традиции, заведённой ещё первым послевоенным директором музея-заповедника Семёном Гейченко, общую молитву начнут в час смерти поэта – в 14:45.