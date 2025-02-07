Туристический потенциал Псковской области презентовали в Минске

14:04, 07 февраля 2025, ПАИ

Туристический потенциал Псковской области презентовали в Минске в рамках проекта Roadshow Belarus – 2025, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

Туристский информационный центр Псковской области представил главные туристические достопримечательности и дестинации региона, маршруты, инфраструктуру, ведущие направления туризма, которые могут быть интересны туристам из Белоруссии.

«Мы заинтересованы в активизации взаимных туристических потоков с Белоруссией, и цель нашей презентации – чтобы тот, кто у нас ещё не был, обязательно увидел всю красоту Псковской области своими глазами, а те, кто уже приезжал, посетил нас вновь и открыл для себя что-то новое», – отметили в Туристском информационном центре Псковской области.

Представили турбизнеса Белоруссии отметили, что благодаря географическому положению Псковская область имеет большой потенциал для приёма белорусских туристов, и выступили с инициативой создания новых трансграничных маршрутов.