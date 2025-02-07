Облизбирком обучает сотрудников работе с цифровой платформой ГАС «Выборы 2.0»

14:14, 07 февраля 2025, ПАИ

Системные администраторы территориальных избирательных комиссий Псковской области и сотрудники информационного центра участвуют в обучающем семинаре по работе с комплексами средств автоматизации государственной автоматизированной системы России «Выборы 2.0». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области















Напомним, что в системе содержится огромный массив данных: информация обо всех избирательных комиссиях, сроки проведения кампаний, сведения о кандидатах и политических партиях, итоги выборов. Отдельная важная подсистема – это постоянно обновляемый регистр, информация обо всех избирателях страны.

Новая цифровая платформа ГАС «Выборы 2.0» запущена в режиме опытной эксплуатации в начале года, в единый день голосования в 2025 году она будет функционировать в основном режиме.

В отличие от своей предшественницы она построена на отечественном программном обеспечении, имеет централизованную базу данных, размещённую в едином центре обработки информации, одновременный доступ для работы в режиме реального времени имеют все работники ЦИК, ИКСРФ и ТИК, новая платформа позволяет поддерживать данные об избирателях в актуальном состоянии за счёт регулярного обновления информации.