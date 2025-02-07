Псковичей призывают изготавливать маскировочные сети для участников СВО

19:13, 07 февраля 2025, ПАИ

Псковичей призывают изготавливать маскировочные сети для участников СВО. Обращение в своём Telegram-канале разместила директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

«Сегодня мой день начался со звонка из Курской области», – написала она.

Бойцы обратились к Алесе Михачёвой с просьбой о том, что им очень нужны маскировочные сети в большом количестве: зелёные и коричневые, но не белые, так как этой зимой белые сети они не могут использовать. Они отметили, что у местных мастериц огромные очереди на изготовление сетей, так как много подразделений обращается к ним за помощью.

«Дорогие друзья, обращаюсь к вам с просьбой подключиться к поддержке с маскировочными сетями. Ваша помощь может спасти жизни», – подчеркнула директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.

Привезти маскировочные сети можно на улицу Конную, 2 в Пскове. При возникновении вопросов или предложений о поддержке можно связаться лично с Алесей Михачёвой (t.me/AlesyaMihacheva).

«Объединившись, мы сделаем многое. Спасибо за ваши поддержку и неравнодушие!» – заключила Алеся Михачева.