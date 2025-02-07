Ни одного пожара по вине детей не зафиксировано в Псковской области в прошлом году

15:10, 07 февраля 2025, ПАИ

Ни одного пожара по вине детей не зафиксировано в Псковской области в прошлом году. Об этом сказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«378 детей погибло при пожарах в России в 2024 году, и это на 22% больше, чем в 2023 году. Из них три ребёнка мы потеряли в прошлом году в Псковской области. Несмотря на то что пожаров, произошедших по причине детской шалости с огнем, в регионе не зафиксировано, и в этом огромная заслуга внимательных родителей и бдительных органов системы профилактики, считаю важным напомнить о мерах безопасности», – отметила Наталия Соколова.

Она призвала псковичей не оставлять детей без присмотра. «Разговаривайте с ними о правилах безопасности. Помните известный с детства лозунг «Спички детям не игрушка». Он звучал везде, и мы видели его практически в любом месте. Поделитесь им со своим ребенком», – сказала Наталия Соколова.