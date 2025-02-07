Не выключать дымовые извещатели призвала жителей Псковской области Наталия Соколова

15:37, 07 февраля 2025, ПАИ

Не выключать дымовые извещатели призвала жителей Псковской области уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова. Об этом она сказала в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Жители деревянных домов и домов с печным отоплением в Псковской области обеспечиваются автономными дымоизвещателями, напомнила омбудсмен. «К сожалению, многие из жителей не считают нужным менять батарейки или вовсе выкручивают дымовой извещатель, чтобы исключить неприятный громкий звук. Но практика показывает, что такое оборудование способно спасти жизнь человеку или целой семье, если оно будет работать качественно», – обратила внимание Наталия Соколова.

Свободный доступ детей к источникам зажигания и оставление их без присмотра – это основные причины травматизма детей по статистике МЧС, добавила она.

«Уважаемые взрослые, не забывайте сами выключать и напоминать детям о необходимости вынимать из сети электроприборы, включая зарядные устройства для телефонов и других гаджетов», – заключила Наталия Соколова.