Псковичи рассказали о своих нацпроектах в новом сериале «Первого Псковского»

16:17, 07 февраля 2025, ПАИ

Как национальные проекты поменяли жизнь жителей Псковской области, рассказал новый социальный проект телеканала «Первый Псковский».

Сериал из 10 видеороликов, 10 историй конкретных людей, на которых непосредственно повлияли нацпроекты, вышел в эфир телеканала. Их можно посмотреть ежедневно после вечернего выпуска новостей.

«Это теплые эмоции, радость людей, улыбки. Ни одного выдуманного слова. Только личные истории наших героев, жизнь которых стала лучше благодаря нацпроектам, благодаря тому, что у них стало больше возможностей», – рассказала главный редактор «Первого Псковского» Владислава Полякова.

Каждый день новый ролик появлялся в официальной группе телеканала «ВКонтакте». За неделю число их просмотров превысило 340 тысяч.

Посмотреть ролики, каждый из которых продолжительностью менее минуты, можно здесь.