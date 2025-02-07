Посмотреть на звёздное небо в телескоп смогут псковичи 8 февраля

16:39, 07 февраля 2025, ПАИ

8 февраля с 20:00 до 23:00 клуб «АстроПсков», Псковский планетарий и центр «Юный техник» устраивают открытое наблюдение за звёздным небом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил директор планетария Владимир Колпаков.

«Будем на горке через дорогу от стоянки у памятника Александру Невскому и дружине. Как обычно, увидеть нас можно будет по лазерным указкам и большим телескопам», - рассказал Владимир Колпаков.

В программе вечера: наблюдения Луны, Юпитера, Венеры, Марса и «прочих красот». Участвовать можно бесплатно.

«Одевайтесь теплее, берите горячий чай и приезжайте к нам. Если у вас есть бинокль/телескоп, привозите. Если надо, научим ими пользоваться. Если не надо, просто сможете похвастаться и получить море «спасибо» от других людей, кто сможет в вашу технику что-то интересное увидеть», - пригласил Владимир Колпаков.