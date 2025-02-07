Псковские специальные приставы помогли вернуть в бюджет 356 млн рублей

16:37, 07 февраля 2025, ПАИ

В Специализированном отделении судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России в 2024 году окончено 1630 исполнительных производств на сумму более 423 млн рублей. Сотрудники отдела взыскали 356 млн рублей в бюджет России, сообщили ПАИ в Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, в 2024 году судебные приставы отделения взыскали 378 тысяч рублей ущерба, причиненного преступлениями. Взысканная сумма уголовных штрафов коррупционной направленности составила более 2,3 млн рублей.