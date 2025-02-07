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Общество

Ветерану Великой Отечественной войны из Псковской области исполнилось 102 года

Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Сидоровичу Соколову из Гдовского района исполнилось 102 года, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Глава Гдовского района Иван Мешков вручил Алексею Сидоровичу юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«О вашем боевом пути написано много очерков, ваша судьба наполнена такими событиями, пережить которые мог только очень сильный духом человек. Большое счастье, что сейчас о вас заботятся любящие родные люди. Спасибо вам за огромный вклад в Победу. На таких, как вы, сегодня равняются участники специальной военной операции, которые защищают рубежи нашей Родины», – отметил глава Гдовского района.

Для ветерана спели и сыграли на гитаре сёстры Таисия и Полина Жидковы.

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