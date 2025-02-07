Ветерану Великой Отечественной войны из Псковской области исполнилось 102 года
Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Сидоровичу Соколову из Гдовского района исполнилось 102 года, сообщает газета «Гдовская заря».
Глава Гдовского района Иван Мешков вручил Алексею Сидоровичу юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«О вашем боевом пути написано много очерков, ваша судьба наполнена такими событиями, пережить которые мог только очень сильный духом человек. Большое счастье, что сейчас о вас заботятся любящие родные люди. Спасибо вам за огромный вклад в Победу. На таких, как вы, сегодня равняются участники специальной военной операции, которые защищают рубежи нашей Родины», – отметил глава Гдовского района.
Для ветерана спели и сыграли на гитаре сёстры Таисия и Полина Жидковы.
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