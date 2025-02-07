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Происшествия

Обвиняемого в контрабанде золота на 108 млн рублей иностранца будут судить в Псковской области

В Печорский районный суд Псковской области поступило уголовное дело в отношении иностранца, обвиняемого в контрабанде золота и серебра на 108 млн рублей. Он же обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина направлялся из Германию в Россию через границу в Псковской области и спрятал в своем автомобиле и вещах монеты из серебра, слитки, пластины и монеты из золота общей массой более 13 кг и стоимостью в 108 млн 425 тысяч 129,36 рубля. Во время таможенного досмотра транспортного средства незадекларированный товар был изъят.

Ранее злоумышленник не раз пересекал таможенную границу и знал о порядке перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, но в этом случае решил не платить таможенные платежи, чем причинил имущественный вред РФ в размере 50 млн 74 тысяч 56,98 рубля.

Суд назначил предварительное слушание по этому делу.

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