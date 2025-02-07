Какая погода будет в Псковской области в ближайшую неделю, рассказала метеоролог

17:47, 07 февраля 2025, ПАИ

Какая погода будет в Псковской области в ближайшую неделю, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы ожидаем сохранения морозной погоды. Погоду определяет стационарный антициклон. Он просматривается до хороших высот, если мы говорим о толще атмосферы. Поэтому в ближайшую неделю мы не ожидаем значительных изменений характера погоды», – отметила она.

По словам метеоролога, погода ожидается преимущественно без осадков, в отдельных районах возможны осадки в виде небольшого снега. Ночные температуры будут достигать стабильно до -10 градусов, дневные температуры будут держаться в интервалах от 0 до -3.