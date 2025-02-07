​С 10 февраля по 15 марта будет закрыта для проезда часть улицы Некрасова

17:25, 07 февраля 2025, ПАИ

С 10 февраля по 15 марта с 9:00 до 22:00 из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Некрасова, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Движение закроют у дома №36 на улице Карла Маркса при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.