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Общество

​С 10 февраля по 15 марта будет закрыта для проезда часть улицы Некрасова

С 10 февраля по 15 марта с 9:00 до 22:00 из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Некрасова, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Движение закроют у дома №36 на улице Карла Маркса при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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