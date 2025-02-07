Трёх молодых людей в Пскове подозревают в незаконном обороте наркотиков

17:26, 07 февраля 2025, ПАИ

Трёх молодых людей в Пскове подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В отношении молодого человека и двух девушек возбудили уголовное дело. Одна из них – несовершеннолетняя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Известно, что 11 декабря молодые люди приехали на окраину Пскова и забрали из тайника закладку с наркотиками в крупном размере. После этого их задержали сотрудники полиции.

«В настоящее время следователями проводятся допросы подозреваемых и свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – отметили в пресс-службе СУ СК России по региону.