Трёх молодых людей в Пскове подозревают в незаконном обороте наркотиков
Трёх молодых людей в Пскове подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
В отношении молодого человека и двух девушек возбудили уголовное дело. Одна из них – несовершеннолетняя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).
Известно, что 11 декабря молодые люди приехали на окраину Пскова и забрали из тайника закладку с наркотиками в крупном размере. После этого их задержали сотрудники полиции.
«В настоящее время следователями проводятся допросы подозреваемых и свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – отметили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Стала известна предварительная причина пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове
В разных городах России задержаны четыре женщины, готовившие теракты по заданию Украины