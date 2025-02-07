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Спорт

Отборочный этап Кубка РФС среди юношей пройдёт в Великих Луках

Отборочный этап Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди юношеских команд ФНЛ пройдёт в Великих Луках с 20 по 27 апреля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Победитель соревнований получит путёвку в финальный турнир Кубка РФС.

В прошлом году в соревнованиях приняли участие четыре команды из Калининграда, Пскова, Ленинградской области и Великих Лук. В итоге калининградская спортшкола заняла первое место, а псковичи оказались вторыми.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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