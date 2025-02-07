Отборочный этап Кубка РФС среди юношей пройдёт в Великих Луках
Отборочный этап Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди юношеских команд ФНЛ пройдёт в Великих Луках с 20 по 27 апреля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».
Победитель соревнований получит путёвку в финальный турнир Кубка РФС.
В прошлом году в соревнованиях приняли участие четыре команды из Калининграда, Пскова, Ленинградской области и Великих Лук. В итоге калининградская спортшкола заняла первое место, а псковичи оказались вторыми.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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