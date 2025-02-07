Заражённые опасным трипсом голландские розы уничтожат в Псковской области
Голландские розы, заражённые опасным трипсом, уничтожат в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
120 срезов цветов происхождением из Нидерландов следовали в Санкт-Петербург. На складе временного хранения в Псковской области во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в партии роз выявили живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.
Лабораторные исследования подтвердили наличие томатного трипса в срезанных цветах. Ввоз цветов на территорию России запретили, заражённые цветы уничтожат, уточнили в пресс-службе.
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