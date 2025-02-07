Лучших спортсменов и тренеров наградили в Пскове

17:54, 07 февраля 2025, ПАИ

Лучших спортсменов и тренеров региона наградили в актовом зале Псковского технического лицея сегодня, 7 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова





















В рамках церемонии награждения Наталия Вихрова (плавание), Антон Ребезов, Антон Егоров (оба джиу-джитсу), Алиса Орлова (спортивная аэробика), Виктория Угрюмова (тхэквондо ИТФ), Джамбулат Тарамов, Виктория Ордина (оба самбо) получили удостоверения «Мастер спорта России». Также удостоверение «Спортивный судья всероссийской категории» по спортивной аэробике получила Светлана Степанова.

Благодарностями за активное участие в проведении спортивных мероприятий в Псковской области отметили Марину Борисенкову, Ольгу Черкасову, Артура Акавова, Сергея Кравченко, Наталью Григорьеву, Сергея Иванова, Сергея Кошелева и Андрея Петрова. За высокие достижения благодарности получили 80 псковских спортсменов.

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