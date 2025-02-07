Молодёжь Псковской области может попробовать свои силы в конкурсе «Создай НАШЕ»

18:53, 07 февраля 2025, ПАИ

Молодёжь Псковской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурса организуют АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП». К участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 28 лет. Это могут быть как те, кто только планирует начать свой бизнес, так и уже действующие предприниматели.

Заявки принимаются до 3 марта 2025 года на сайте конкурса.

30 финалистов получат грант в размере одного миллиона рублей на развитие своего проекта. Кроме того, победители смогут бесплатно принять участие в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП».