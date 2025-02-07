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Общество

До трёх лет лишения свободы грозит псковичке за повторное вождение в нетрезвом состоянии

Прокуратура Пскова признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении псковички, управлявшей автомобилем в состоянии опьянения и имеющей судимость за аналогичное преступление. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура города Пскова признала законным постановление дознавателя УМВД России по Пскову в отношении жительницы города Пскова, управлявшей автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения по части 1 статьи 264.1 УК РФ, однако должных выводов не сделала и вновь совершила аналогичное преступление при непогашенной судимости.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью (в данном случае – лишение прав управления транспортным средством на срок до шести лет). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города под контроль.

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