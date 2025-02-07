Детское отделение Псковского клинического центра психиатрии и наркологии в Богданово планируют отремонтировать
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко вместе с заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области Игорем Ларкиным посетили детское отделение Псковского клинического центра психиатрии и наркологии в деревне Богданово Псковского района. Об этом глава профильного комитета сообщила в своём телеграм-канале.
Детское отделение показали главный врач Михаил Миронов и заведующий детским отделением Михаил Елисеев.
«Лично ознакомилась с условиями пребывания детей и работой медицинского персонала. Дала поручение главному врачу проработать вопрос подготовки проектно-сметной документации по ремонту отделения», – отметила Марина Гаращенко.
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Детское отделение Псковского клинического центра психиатрии и наркологии в Богданово планируют отремонтировать
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